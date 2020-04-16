В Кремле рассказали о переговорах Совбеза ООН по мирной резолюции

Противоречий между лидерами стран пятерки Совбеза ООН по вопросу прекращения огня во всем мире на фоне пандемии коронавируса нет. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что сейчас ведутся на экспертном уровне у помощников контакты — между помощниками всех глав государств, проговариваются различные нюансы этой инициативы», — ответил Песков на вопрос представителя прессы.

Он уточнил, что помощники согласовывают позиции глав государств и после проработки президент России Владимир Путин сформулирует свою точку зрения по этому вопросу. На данном этапе в ближайшие дни телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступившим с данной инициативой, не планируется.

Ранее, 15 апреля, Песков подтвердил, что Россия после проработки рабочих вопросов намерена поддержать французскую резолюцию о прекращении огня во всем мире на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что уже заручился поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждет присоединения своего российского коллеги. После получения согласия России Макрон планирует провести общую видеоконференцию членов пятерки Совбеза ООН и распространить призыв по миру.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал проведение очного саммита постоянных членов Совбеза ООН — США, России, Франции, Китая и Великобритании. Он добавил, что, помимо очной встречи, не исключено и проведение видеоконференции прежде всего для решения немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу.

2 апреля стало известно, что Совет Безопасности ООН планирует впервые в ходе виртуальной встречи обсудить ситуацию с распространением коронавируса. Заседание состоялось 10 апреля. На нем Россия призвала мировое сообщество отказаться от санкций против развивающихся стран, чтобы обеспечить гуманитарную помощь. Франция, в свою очередь, выступила с резолюцией о прекращении огня в период пандемии.