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Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

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Верховный суд России разъяснил вопросы по применению новых составов преступления и административных нарушений, связанных с нарушениями мер борьбы с коронавирусом. Обзор судебной практики был опубликован на сайте суда.

Речь идет о «Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», в том числе посещение парков, музеев, зон отдыха, а также спортивных и развлекательных мероприятий.

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Кроме того, также квалифицируются нарушения требования соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и нарушение запрета покидать место проживания, кроме предусмотренных указом случаев (выход в ближайшие магазин или аптеку, выгул собак, вынос мусора).

Отмечается, что гражданам за нарушения грозит от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 до 50 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тыс. рублей.

За невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза ЧС, или в зоне ЧС гражданам грозит штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае если правонарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, то штраф для физических лиц составит от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Также последним может грозить дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Индивидуальным предпринимателям в подобной ситуации грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Срок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения. Соответствующая часть статьи Кодекса об административных правонарушениях была введена в КоАП 1 апреля 2020 года.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Президент страны Владимир Путин объявил в России период нерабочих дней до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса, за исключением сфер жизнеобеспечения.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии. За нарушение данных мер в городе действуют штрафы.

В мэрии Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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