Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус, сообщил 21 апреля замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз «коронавирусная инфекция», — приводит слова Волина ТАСС.

Он добавил, что почти 500 журналистов находятся на карантине по подозрению на коронавирус, а в Москве от инфекции один журналист недавно скончался.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.