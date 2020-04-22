Осудить пыл: Палестина и Израиль теряют мирные переговоры

Аннексия Иорданской долины сорвет последнюю возможность мирных переговоров между Израилем и Палестиной. Об этом «Известиям» заявил посол государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль . Между тем, в администрации израильского премьера «Известия» заверили, что присоединение этих территорий станет главной целью нового правительства страны и может начаться уже в июле . Между тем эксперты сходятся во мнении, что «новорожденное» коалиционное правительство Биньямина Нетаньяху и Бенни Ганца не будет прочным , оно нужно в первую очередь действующему премьеру для того, чтобы избежать суда.

Выбор сделан

В понедельник 20 апреля завершился худший в истории Израиля политический кризис, растянувшийся на полтора года — лидеры правого и левого блоков Биньямин Нетаньяху и Бенни Ганц договорились создать правительство национального единства (ПНЕ) . Действующий глава правительства будет премьером еще полтора года, затем передаст этот пост Ганцу, а сам станет его заместителем.

Лидер оппозиции ближайшие полтора года проведет в кресле министра обороны — ранее он возглавлял генштаб страны, так что это назначение логично. Он также получит статус вице-премьера.

Как заявил «Известиям» советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн, новый кабинет сосредоточится на двух целях — борьбе с коронавирусом и присоединении Иорданской долины. Последний пункт станет главной стратегической задачей будущего правительства , подчеркнул политик. Ганц и Нетаньяху уже объявили, что кнессет начнет обсуждение этого вопроса 1 июля. То есть фактически аннексия палестинских земель может начаться уже через два-три месяца.

Израиль_1 Бенни Ганц и Биньямин Нетаньяху на баннере в центре Тель-Авива Фото: REUTERS/Ammar Awad

— Присоединение пройдет не военным методом, без переговоров с палестинцами. Мы просто распространим на эти территории наш суверенитет, точно так же как сделали это в 1981 году с Голанскими высотами. Просто эти земли станут частью Израиля де-юре, сейчас они уже де-факто имеют такой статус, мы и так контролируем эту территорию, — пояснил советник премьера.



Долина реки Иордан по соглашениям Осло входит в зону С, то есть находится под израильским военным и гражданским контролем, но подавляющее большинство населения — арабы, юридически территория принадлежит Западном берегу.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что его страна, как и прежде, отвергает «сделку века» и призывает ООН и международное сообщество повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии.

— Президент Палестины Махмуд Аббас попросил президента Владимира Путина, ООН и «четверку посредников» оказать давление на Израиль, чтобы не допустить аннексии палестинских территорий. Действия израильтян станут последним гвоздем в крышку мирного урегулирования, — подчеркнул посол.

Израиль_4 Сторонники Бенни Ганца на демонстрации против создания правительства национального единства с участием Беньямина Нитаньяху Фото: REUTERS/Corinna Kern

В посольстве РФ в Израиле «Известиям» заявили, что Москва продолжает призывы к обеим сторонам конфликта провести прямые переговоры и вернуться к международно признанным форматам ближневосточного урегулирования.

В январе Бенни Ганц выступил в пользу аннексии Иорданской долины, но с учетом мнения международного сообщества. С критикой захватнической политики Израиля выступили ЕС, исламский мир и Россия.

Сейчас, после достижения консенсуса с Нетаньяху, Ганц уже не настаивает на том, чтобы спросить позицию других стран по этому вопросу.

Отвлекай и властвуй

Аннексия Иорданской долины нужна Нетаньяху, чтобы отвлечь население от негативных последствий коронавируса, считает сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

С 19 апреля страна вышла из карантинной комы — открылись магазины, расположенные вне торговых центров, разрешены собрания людей для молитв (но не более 19 человек и только на открытом пространстве). Обязательным становится ношение маски на улице. Опьяненные послаблениями израильтяне решились провести митинг, который СМИ всего мира уже окрестили первой социально дистанцированной демонстрацией — люди вышли на площадь, соблюдая расстояние в два метра.

Израиль_2 Прохожие на улице Тель-Авива Фото: REUTERS/Corinna Kern

Но теперь, когда первый этап борьбы позади, пишет газета «Гаарец», люди начнут требовать скорейшего снятия всех оставшихся ограничений, многие, потерявшие работу, отчаются. Именно для того, чтобы отвлечь общественную дискуссию от действий правительства и нужна аннексия , пояснил Сергей Мелконян. Это будет своего рода «маленькая победоносная война».

— Как только в Израиле будет принято политическое решение, последует поддержка из Вашингтона и протест из Москвы. После этого начнется аннексия. Она, вероятнее всего, будет встречена очередными маршами в секторе Газа и протестами на Западном берегу, — рассказал политолог «Известиям».

Сергей Мелконян, однако, выразил сомнение, что новый виток израильско-палестинского кризиса имеет серьезный потенциал для эскалации в регионе. Очевидно, что резкая критика с угрозами будет исходить из Турции и Ирана. Однако вряд ли это перерастет в широкомасштабную конфронтацию, если этим не захотят воспользоваться другие страны, которые пожелают решить внутренние проблемы за счет внешнеполитических акций, предупредил эксперт.

Колосс на глиняных ногах

По мнению израильского политолога Зеева Ханина, коалиция Нетаньяху-Ганца не продержится долго, ее главная цель — дать действующему премьеру пересидеть судебные процессы. Первое заседание суда должно было состояться 17 марта, однако из-за коронавируса слушания перенесли на 24 мая.

Нетаньяху также гарантировал себе, что он не сядет в тюрьму, когда полтора года его правления истекут. С этой целью он прописал в коалиционном соглашении, что вице-премьер может исполнять свои обязанности во время судебного разбирательства (пока такая опция была только у главы правительства).

Кабмин может распасться уже в самом ближайшем будущем, пояснил Зеев Ханин . Оппозиция сразу после обнародования соглашения подала иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с тем, чтобы запретить Нетаньяху занимать пост главы кабмина из-за выдвинутых против него обвинений. Если суд удовлетворит это требование, то кнессет распустится и страна снова пойдет на выборы.

Израиль_3 Палестинцы во время столкновений с израильскими военными на западном берегу реки Иордан Фото: Global Look Press

— Второй прогноз для распада коалиции — после полугода работы, когда будут видны плоды борьбы с эпидемией и ее экономическими последствиями. Обстоятельства, которые потребовали от двух лидеров сближения, останутся в прошлом, на поверхность выступят противоречия, и коалиция распадется, — рассказал эксперт «Известиям».

Третий вариант — чуть более долговечный. Нетаньяху переждет, пока суд снимет с него все обвинения, а спустя полтора года актуальность ротации с Ганцем отпадет, и коалиция развалится.

Следующие после этого выборы будут проверкой на прочность для обоих. Для Ганца они покажут, остались ли у него избиратели или они все примкнули к той части «Кахоль-лаван», которая ушла в оппозицию. Для Нетаньяху выборы покажут насколько население поддерживает его антивирусные действия.

Вполне вероятно, что лидер «Ликуда» продолжит колоть остатки левого альянса, чтобы обеспечить себе узкий кабинет — такой, как ему удобно.

За эти полтора года Израиль трижды сходил на выборы, однако первые две попытки — год назад в апреле и в сентябре — закончились ничьей, ни один из депутатов не смог набрать необходимого большинства (61 из 120 мандатов).