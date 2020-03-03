Его попытка номер три: Нетаньяху празднует победу на выборах

Предварительные результаты третьих за год израильских выборов показывают лидерство правящей партии «Ликуд» и Беньямина Нетаньяху. Главный соперник — левоцентристский лагерь под эгидой «Кахоль-лаван» во главе с Бени Ганцем набирает 33 голоса. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, победа без коалиционных переговоров позволит «Ликуду» не идти на компромиссы с другими партиями и придаст ещё больше уверенности премьеру. Несмотря на это, ожидать, что он в ближайшее время начнёт аннексию Иорданской долины не стоит . Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что его страна не позволит планам Израиля сбыться и призвал всех палестинцев объединиться против общей угрозы.

Коронавирус не смутил

Минимальный порог для формирования коалиции — 61 мандат из 120. Правому лагерю, судя по экзитполам, не хватает всего одного голоса. По состоянию на 09:00 ЦИК обработал около 30% бюллетеней, предварительные итоги дают Беньямину Нетаньяху ещё больше шансов на победу.

Перед выборами израильские эксперты предрекали низкую явку — не столько из-за апатии, которая охватила страну к третьему раунду выборов, сколько из-за коронавируса. В Израиле уже 12 зарегистрированных случаев заболевания . Последние два подтвердились в день голосования.

Но, как сообщает ЦИК страны, вирус не смог повлиять на явку избирателей. Напротив, на этот раз она превысила сентябрьский и апрельский результаты, став самой высокой с 1999 года — по состоянию на 16:00 2 марта проголосовало 47% граждан. В сентябре прошлого года было 44,3%, в апреле вообще — 42,8%.

ив1 Голосование на специальном избирательном участке для израильтян, находящихся на карантине Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Экзитполы в Израиле публикуют только после закрытия последнего избирательного участка — чтобы не повлиять на настроения электората. Первые результаты появились в СМИ в 11 вечера по Москве. В сентябре и апреле экзитполы практически полностью совпали с окончательными итогами выборов. Именно поэтому им придаётся такое большое значение.



Арабы сохраняют за собой статус третьей крупнейшей силы в кнессете — аналогичный результат они получили на выборах в сентябре прошлого года. В арабских районах Израиля в этот раз была рекордно высокая явка — население консолидировалось против Нетаньяху и его планов провернуть «сделку века».

Подсчёт голосов будет идти весь день 3 марта . По состоянию на утро были обработаны около 30% бюллетеней, по ним Нетаньяху опережает Ганца почти на 6% (29,06% против 23,26%). Но даже если Биби — израильтяне называют своего премьера Нетаньяху по его армейскому прозвищу — в итоге победит, ему придётся считаться с «Кахоль-лаван», которые станут крупнейшей оппозиционной силой в кнессете.

ив2 Глава левоцентристского лагеря «Кахоль-лаван» Бени Ганц приветствует сторонников возле избирательного участка в Рош-ха-Аин Фото: REUTERS/Nir Elias

Несмотря на то, что премьер спешит праздновать победу, ему, согласно экзитполам, нужен ещё один голос для получения большинства. Если итоговые цифры ЦИК подтвердят этот результат, Биби придётся идти на переговоры с депутатами из других партий, чтобы переманить их в свою коалицию.

Последний раунд выборов в еврейском государстве проходил полгода назад — 17 сентября. По итогам голосования «Ликуд» получил 32 голоса, а в сумме правый блок Нетаньяху из четырех правых и религиозных партий — 55 мандатов. Минимальное большинство для формирования эффективного правительства — 61 место из 120. То есть, Биби не хватило всего 6 голосов.

По словам израильского политолога Зеэва Ханина, стоит дождаться окончательных итогов выборов прежде чем сулить победу правому лагерю. Есть вероятность, что Нетаньяху не сможет получить заветный один голос и тогда страну снова ждёт повторение сентябрьского и апрельского сценариев. Но идти на четвёртые выборы Израиль уже точно не захочет.



Страна живёт третий месяц практически без бюджета — сейчас он рассчитывается по принципу 1/12 от прошлогоднего плана. Позволить себе и дальше находиться в таком подвешенном состоянии страна не готова, — пояснил эксперт.

Аннексируй правильно

Как признают израильские эксперты, высокие показатели «Ликуда» в мартовской кампании объясняются активностью Беньямина Нетаньяху на внешних фронтах. С ноября прошлого года, когда кнессет самораспустился и выбрал новую дату для голосования, премьер провёл три большие операции по увеличению своего рейтинга . Во-первых, организовал и провёл в Иерусалиме 27 января международный форум в годовщину освобождения Освенцима. На мероприятие прибыли лидеры 40 стран.

ив3 Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и вице-президент США Майк Пенс во время посещения Стены Плача в рамках Всемирного форума памяти Холокосту, 23 января 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Amos Ben Gershom

Во-вторых, он добился освобождения израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет тюрьмы за перевоз 9,6 гр гашиша. В Израиль Наама прилетела на борту премьерского борта — иначе как триумфальным такое возвращение не назовешь.

Третья операция — публикация американской «сделки века», в которой учтены все территориальные запросы израильской стороны — аннексия долины реки Иордан , включая все незаконные еврейские поселения на Западном берегу, захват всей территории Иерусалима. Палестинцам предлагается довольствоваться арабскими пригородами Священного города, которые те, если захотят, могут объявить своей столицей.

Но, по мнению сотрудника отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергея Мелконяна, заявления Нетаньяху могут быть всего лишь предвыборной уловкой, необходимой для привлечения правого электората.

— Но даже если это так, в случае победы «Ликуда» электорат и другие партии, например «Наш дом — Израиль», будут требовать выполнения данного обещания. Таким образом Нетаньяху может стать заложником конъюнктуры, — пояснил эксперт. — В случае, если же аннексия состоится, для минимизации рисков арабской стороне должны быть предложены свои «пряники». Пока подобных предложений на повестке нет. Односторонние же меры будут встречены противодействием со стороны России и региональных игроков.

Палестинцам следует объединиться, чтобы совместно противостоять угрозам Израиля, в частности, обещаниям аннексировать долину реки Иордан, заявил «Известиям» посол Государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

— Это очень важный и деликатный вопрос. Три дня назад мы встречались с министром Лавровым и обсуждали эту тему. Мы ясно дали понять, что отвергаем сделку века, предложенную США. Мы выступаем за возвращение урегулирования в формат «четвёрки» посредников — России, США, ЕС и ООН. Именно «четверка» должна возглавить палестино-израильские переговоры , — заявил посол. — Мы не отвергаем мирные переговоры с Израилем, но для нас важно, чтобы вернулась международная легитимность, а не односторонние шаги США.

ив4 Вертолет с Беньямином Нетаньяху на борту над Западным берегом долины реки Иордан, 15 сентября 2019 года Фото: REUTERS/Amir Cohen

При этом он признал, что Государство Палестина не допустит аннексии Иорданской долины. У государства есть 70-летний опыт противостояния — палестинский народ выступал против израильских мер и преуспел в этой конфронтации, подчеркнул дипломат.

— Один из важнейших инструментов противостояния израильским планам — примирение всех палестинцев, в котором, как мы надеемся, Россия будет играть решающую роль, — отметил Абдель Хафиз Нофаль.

Примечательно, что 2 марта, в день израильских выборов, глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с лидером палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, стороны обсудили «пути восстановления межпалестинского единства».

Решится ли Биби начать обещанную аннексию Иорданской долины, и если да, то когда? Лучше всего об этом говорят сами палестинцы, умудрённые опытом общения с Израилем: «Букра филь мишмиш», что буквально переводится как «Завтра, когда зацветут абрикосы». Но означает это примерно то же, что и русское «Когда рак на горе свистнет».