Израильский беспилотник атаковал машину «Хезболлы» на границе Сирии

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил Израиля атаковал на сирийско-ливанской границе машину, в которой, предположительно, находились командиры шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщил в среду, 15 апреля, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что беспилотник выпустил две ракеты по джипу в районе перекрестка Ябус, между Дамаском и границей Ливана. Машина уничтожена. Сведения о находящихся в ней людях уточняются.

Онлайн-издание El Nashra со ссылкой на сирийский центр мониторинга отмечает, что машину могли подорвать с помощью взрывного устройства.

Израильские военные периодически проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая это противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны официальной армии Сирии.

31 марта сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили израильский ракетный удар по военному аэродрому Шайрат недалеко от города Хомс