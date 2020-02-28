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Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийских военных

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani/Xinhua
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Израильские военные вертолеты атаковали позиции правительственных войск Сирии. Об этом сообщает агентство SANA в пятницу, 28 февраля.

Ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра. В результате обстрела ранены трое военнослужащих.

Израильские военные отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии.

12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетные удары Израиля являются дестабилизирующим фактором ситуации в Сирии.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны Сирийской армии.

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