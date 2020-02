Израиль атаковал базы боевиков «Исламского джихада» в Сирии

Армия Израиля нанесла удар по объектам запрещенной в России палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии и секторе Газа. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба израильских военных в Twitter.

Согласно заявлению, атака была произведена в ответ на ракеты, выпущенные накануне «по израильским гражданским лицам».

BREAKING: We just struck Islamic Jihad terror targets in both Syria & Gaza in response to rockets fired at Israeli civilians today.