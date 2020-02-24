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Израиль атаковал базы боевиков «Исламского джихада» в Сирии

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Фото: Global Look Press/Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com
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Армия Израиля нанесла удар по объектам запрещенной в России палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии и секторе Газа. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба израильских военных в Twitter.

Согласно заявлению, атака была произведена в ответ на ракеты, выпущенные накануне «по израильским гражданским лицам».

По информации сирийского издания SANA, авиаудары пришлись на юг Дамаска, и ПВО Сирии отбили большинство ракет.

23 февраля военнослужащие Израиля обстреляли двух палестинцев, которые, по заявлению израильских ВС, пытались заложить бомбу у забора на границе с сектором Газа.

В ответ на это палестинцы запустили 21 ракету по израильским территориям, 13 из которых перехватила система ПРО Израиля «Железный купол». Ответственность за ракетные удары по израильской территории взяли на себя боевики из «Исламского джихада».

Израиль и палестинский анклав часто обмениваются ракетными ударами. Очередной виток напряженности произошел в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

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