Боевики «Исламского джихада» взяли ответственность за атаку на Израиль

Запрещенная в России палестинская группировка «Исламский джихад» взяла на себя ответственность за ракетные удары по израильской территории в воскресенье, 23 февраля.

«Бригады Аль-Кудс объявляют о своей ответственности за обстрел сионистских поселений сегодня вечером, что произошло в ответ на убийство муджахида Мухаммеда аль-Наима и жестокое обращение с его телом, мы ответим на любую агрессию», — цитирует заявление организации «РИА Новости».

Ранее в этот день военнослужащие Израиля обстреляли двух палестинцев, которые, по заявлению израильских ВС, пытались заложить бомбу у забора на границе с сектором Газа.

В ответ на это палестинцы запустили 21 ракету по израильским территориям. Система ПРО Израиля «Железный купол» перехватила 13 из них. Первоначально армия Израиля сообщала о 20 запущенных и 10 перехваченных ракетах.

Израиль и палестинский анклав часто обмениваются ракетными ударами. Очередной виток напряженности произошел в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

28 января американский президент Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно «сделке века», Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме, и страна якобы удвоит свою территорию.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США.