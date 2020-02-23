Военные Израиля обстреляли заложивших бомбу палестинцев в Газе

Военнослужащие Израиля открыли огонь по двум палестинцам, которые, как утверждается, пытались заложить взрывное устройство у забора, разделяющего страну с сектором Газа. Об этом говорится в Twitter-аккаунте израильских Вооруженных сил 23 февраля.

«Наши солдаты открыли огонь по террористам. Цель была поражена», — сказано в сообщении.

Как отмечает The Times of Israel, инцидент на границе произошел на фоне попыток сторон договориться о прекращении огня.

Издание утверждает, что оба палестинца были ликвидированы. Предполагается, что убитые были участниками палестинской террористической группировки.

Израиль и палестинский анклав нередко обмениваются ракетными ударами. Так, 5 февраля члены радикальной группировки движения ХАМАС обстреляли территорию Израиля, выпустив два минометных снаряда. Израиль нанес ответные удары.

На следующий день в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения с израильскими военными, в результате которых погиб один палестинец и еще семеро пострадали.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.