Прямой эфир

Военные Израиля обстреляли заложивших бомбу палестинцев в Газе

0
Фото:REUTERS/Amir Cohen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Израиля открыли огонь по двум палестинцам, которые, как утверждается, пытались заложить взрывное устройство у забора, разделяющего страну с сектором Газа. Об этом говорится в Twitter-аккаунте израильских Вооруженных сил 23 февраля.

Мировые сообщники: Палестина попросит ООН не допустить сделку века
Президент Махмуд Аббас обратится в Совбез, чтобы заблокировать израильско-американский план

«Наши солдаты открыли огонь по террористам. Цель была поражена», — сказано в сообщении.

Как отмечает The Times of Israel, инцидент на границе произошел на фоне попыток сторон договориться о прекращении огня.

Издание утверждает, что оба палестинца были ликвидированы. Предполагается, что убитые были участниками палестинской террористической группировки.

Израиль и палестинский анклав нередко обмениваются ракетными ударами. Так, 5 февраля члены радикальной группировки движения ХАМАС обстреляли территорию Израиля, выпустив два минометных снаряда. Израиль нанес ответные удары.

На следующий день в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения с израильскими военными, в результате которых погиб один палестинец и еще семеро пострадали.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина претендует на восточную часть города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израиль снял ряд ограничений с граждан Газы
Посол РФ в Израиле рассказал о неподобающем обращении с россиянами

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020