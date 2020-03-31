Сирия отразила израильский ракетный удар

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили израильский ракетный удар по военному аэродрому Шайрат недалеко от города Хомс, сообщает во вторник, 31 марта, телеканал Al Hadath.

Уточняется, что по военным объектам авиабазы было выпущено по меньшей мере восемь ракет. Кроме того, сирийской противовоздушной обороне удалось сбить несколько ракет, однако большинство снарядов достигли своих целей. Все они были выпущены из воздушного пространства Ливана.

5 марта армия Сирии отразила израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Тогда ни одна ракета не достигла своей цели.

Военные Израиля регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны армии Сирии.