Прямой эфир

Сирия отразила израильский ракетный удар

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили израильский ракетный удар по военному аэродрому Шайрат недалеко от города Хомс, сообщает во вторник, 31 марта, телеканал Al Hadath.

Уточняется, что по военным объектам авиабазы было выпущено по меньшей мере восемь ракет. Кроме того, сирийской противовоздушной обороне удалось сбить несколько ракет, однако большинство снарядов достигли своих целей. Все они были выпущены из воздушного пространства Ливана.

5 марта армия Сирии отразила израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Тогда ни одна ракета не достигла своей цели.

Военные Израиля регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны армии Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийское телевидение сообщило об отражении ПВО атаки над городом Хомс
Средства ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020