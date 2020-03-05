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ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили израильскую атаку в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Об этом 5 марта сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, удары были нанесены военными Израиля из воздушного пространства Ливана и Голанских высот. Ни одна ракета не достигла своей цели, отметил он.

Это второй ракетный удар по территории Сирии за последние сутки. Ранее СМИ сообщали, что сирийские военные отразили атаку над городом Хомс.

22 февраля силы ПВО Сирии выступили с предупреждением, что будут сбивать любые воздушные средства, нарушающие воздушные границы государства. По данным SANA, сирийские военные получили приказ противостоять «внешней агрессии» всеми доступными способами.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны армии Сирии.

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