Средства ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе авиабазы Хмеймим, на которой расположены российские ВКС, в понедельник 23 марта. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Инцидент произошел вечером. Беспилотник приблизился к авиабазе, но был обстрелян средствами ПВО и унижен в окрестностях города Джабле (Латакия). Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее 23 марта сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Сирию, где провел встречу с президентом страны Башаром Асадом.

20 марта Асад провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в провинции Идлиб.

С 15 марта, согласно договоренностям, достигнутым в ходе встречи Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, российская военная полиция и военнослужащие Турции начали совместное патрулирование трассы М-4.

Совместное патрулирование трассы, которая соединяет Латакию и Алеппо, призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения. Вдоль трассы расположились группировки боевиков, многие из которых лояльны к Турции.