Песков заявил об отсутствии военных действий в Сирии

В Сирии нет военных действий, обстановка в стране стабилизировалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об остановке войн на время эпидемий.

«Осуществляется патрулирование известных дорог», — сказал представитель Кремля 23 марта.

По словам Пескова, стабилизация произошла после переговоров президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча глав государств состоялась в Москве в начале марта. Согласно достигнутым договоренностям, с 15 марта российская военная полиция и военнослужащие Турции начали совместное патрулирование трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо. Этот процесс призван обеспечить безопасность передвижения мирного населения. Вдоль трассы расположились группировки боевиков, многие из которых лояльны Турции. С 6 марта также действует режим прекращения огня.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. С 22 марта Сирия приостановила международное авиасообщение из-за распространения инфекции. В стране прекратили работу кафе и рестораны, закрыта граница с соседним Ливаном. Пока в Сирии официально не выявлено ни одного случая заражения.

В мире, по данным Worldometer на 23 марта, зафиксировано свыше 343 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 14,7 тыс. человек.