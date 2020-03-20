Путин и Асад обсудили реализацию российско-турецких договоренностей

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад в пятницу, 20 марта, провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию в САР в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в провинции Идлиб.

«Рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии», — сообщает пресс-служба Кремля.

Также в ходе разговора Путин поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником — вознесением пророка Мухаммеда.

Накануне 19 марта сообщалось о гибели двух турецких военнослужащих в ходе столкновения с террористами на сирийской трассе М-4 в Идлибе.

Как уточнил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев, военные проводили инженерную разведку трассы в районе населенного пункта Мханбель и подверглись нападению группировки боевиков, неподконтрольной Турции.

Турецкая сторона, по словам представителя Минобороны, старается создать условия для безопасного российско-турецкого патрулирования дороги в целях реализации договоренностей, достигнутых в начале марта. ЦПВС в очередной раз призвал незаконные формирования сложить оружие и прекратить провокации.

С 15 марта, согласно договоренностям президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, российская военная полиция и военнослужащие Турции начали совместное патрулирование трассы М-4.

Совместное патрулирование трассы, которая соединяет Латакию и Алеппо, призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения. Вдоль трассы расположились группировки боевиков, многие из которых лояльны к Турции.

В день реализации договоренностей 15 марта маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М-4 сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

5 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось согласовать меры по деэскалации. Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта. Другим условием стало совместное патрулирование Россией и Турцией трассы М-4.