В МИД заявили о раздражении США из-за соглашения России и Турции

Договоренности России и Турции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб вызывают раздражение в США, они используют любой повод для раскручивания антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 19 марта.

«Мы обратили внимание на интенсификацию контактов американских политиков с действующей в Сирии псевдогуманитарной организацией «Белые каски». Такие контакты обычно заканчиваются большими проблемами в регионе в виде провокаций и провокативных действий. 17 марта главаря этой структуры принимал замгоссекретаря США Стивен Биган — и это несмотря на введенные в госдепартаменте ограничения на контакты с иностранцами в связи с распространением коронавируса», — сказала она на брифинге в четверг.

11 марта главе организации была предоставлена трибуна в сенате США. 3 марта спецпредставитель госсекретаря США по Сирии и постпред США при ООН общались с представителями этой структуры на турецко-сирийской границе.

Захарова подчеркнула, что указанные встречи сопровождались антироссийской информационной кампанией Вашингтона в связи с ситуацией в зоне деэскалации Идлиба.

Представитель МИД выразила удивление в связи с участием «Белых касок», которые позиционируют себя исключительно в качестве гуманитарной организации, в западных информационных манипуляциях, которые направлены на искажение реального положения дел в Идлибе.

«Складывается впечатление, что мысль о возможной реализации российско-турецкой договоренности, сама эта идея по идлибской зоне деэскалации, вызывает в Вашингтоне такое раздражение, что там готовы использовать любой повод для раскручивания антироссийской истерики и подрыва сирийского политического урегулирования», — заявила Захарова.

17 марта госсекретарь США Помпео заявил об ответственности России за убийства турецких военных в Сирии. По его словам, Вашингтон уверен, что РФ уничтожила дюжины турецких военных в ходе своих военных операций. Он также выразил поддержку Анкаре и одобрил ее действия в сирийской провинции Идлиб.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что военные в том районе не должны были находиться, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

В результате Анкара начала военную операцию в Сирии и запросила поддержки США и НАТО.

5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации. Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта.Другим условием стало совместное патрулирование Россией и Турцией трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо.