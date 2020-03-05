Сирийское телевидение сообщило об отражении ПВО атаки над городом Хомс

Система противовоздушной обороны (ПВО) правительственных войск Сирии отражает атаку в небе над городом Хомс. Об этом в четверг, 5 марта сообщило государственное телевидение САР.

Отмечается, что слышны звуки взрывов. Другие подробности не приводятся.

19 февраля ПВО Сирии отразили атаку неподалеку от города Джебла, находящегося на средиземноморском побережье.

До этого сирийские системы противовоздушной обороны отражали ракетную атаку в ночь на 14 февраля. Тогда нападение было произведено по Дамаску. Согласно данным местных СМИ, ракетные удары нанесли ВВС Израиля.