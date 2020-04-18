Нетаньяху заявил об ослаблении карантинных мер в Израиле

В Израиле начнется поэтапное смягчение условий карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом вечером в субботу, 18 апреля, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на специальном брифинге, который транслировался в прямом эфире всеми ведущими телеканалами страны.

Глава правительства сообщил, что карантинные ограничения начнут сниматься уже с 19 апреля и продлятся еще две недели. По его словам, в стране смогут открыться магазины для продажи товаров для дома, книг, бытовой техники и электроники с условием, если они расположены вне торговых центров. Магазины одежды, обуви, украшений, игрушек, а также парикмахерские, салоны красоты и торговые центры останутся закрытыми. Уточняется, что также гражданам разрешат вернуться к занятиям спортом на открытом воздухе в группе до 2 человек.

Среди прочего Нетаньяху уточнил, что доля занятых на предприятиях вырастет с 15% до 30% сотрудников. В Израиле также возобновится работа школ для учащихся с особыми потребностями, а в детских садах возобновится работа для групп до 3 человек.

Кроме того, возобновятся совместные молитвы на открытом воздухе с участием не более десяти человек при соблюдении дистанции 2 метра, также в городах будет восстановлено движение общественного транспорта, передает «Газета.ру».

«Если уровень заражения будет продолжать снижаться, а число тяжело больных стабилизируется, то будет больше случаев открытия... Если нет, мы восстановим более жесткие меры», - цитирует The Jerusalem Post заявление премьер-министра.

По данным министерства здравоохранения Израиля, в стране зафиксировано 13 265 случаев заражения коронавирусом, из которых 164 человека скончались, а еще 3456 ― выздоровели. Генеральный директор ведомства Моше Бар Симан-Тов отметил, что в Израиле зарегистрировано снижение количества случаев инфицирования и числа тяжелобольных.

Ранее 18 апреля в Иерусалиме в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня. В 2020 году она впервые за 10 столетий прошла без паломников, так как храм закрыт из-за коронавируса. После схождения огонь доставили в Москву и на на Кубань представители Фонда Андрея Первозванного.

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