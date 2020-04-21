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Более 500 полицейских в Москве оказались на самоизоляции из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Порядка 20 сотрудников правоохранительных органов заразились коронавирусом, и еще около 500 находятся на самоизоляции, в связи с тем что инфекция была обнаружена у их близких. Об этом сообщил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин 21 апреля.

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«Если полицейский заболел, то у него находятся на изоляции его семья и ближайшее окружение», — объяснил он ТАСС.

В МВД информацию пока не прокомментировали.

На период ограничительных мер в Москве и Подмосковье увеличено количество нарядов полиции для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

Минздрав рекомендовал правоохранителям носить маски и перчатки, а также регулярно обрабатывать руки антисептиком. Тех полицейских, которые занимаются обеспечением общественного порядка, регулярно проверяют на наличие инфекции.

Ранее стало известно, какие инструкции получили сотрудники полиции по работе с нарушителями карантина и пропускного режима передвижения по Москве.

По состоянию на 21 апреля, в России подтвердились 52 763 случаев заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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