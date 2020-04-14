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Полиция в Подмосковье перешла на усиленный режим работы
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Полиция в Подмосковье перешла на усиленный режим работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полицейские Московской области перешли на усиленный режим несения службы из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин во вторник, 14 апреля.

По его словам, плотность нарядов в Подмосковье увеличилась в полтора раза.

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«Хочу сказать, что в условиях повышенной готовности и режима самоизоляции граждан, а также с введением ограничительных мер в Московском регионе личный состав подмосковной полиции переведен на усиленный режим несения службы», — рассказал Стрыгин в эфире телеканала «Россия-24».

Также он отметил, что в связи с режимом самоизоляции граждан перекрывать дороги в регионе не планируют. С 15 апреля сотрудники госавтоинспеции будут осуществлять контрольные мероприятия преимущественно на муниципальной и региональной сети дорог.

Особое внимание будут уделять въездам в города районного значения и города с наибольшей численностью населения. Также будет осуществляться контроль за дорогами федерального значения.

Ранее власти Московской области рассказали о порядке оформления цифровых пропусков для передвижения по региону. В настоящее время это можно сделать мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

С 15 апреля все автомобили в Подмосковье будут проверять на наличие пропуска на въездах и выездах из муниципальных образований.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2 774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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