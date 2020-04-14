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В Подмосковье назвали число жертв коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Московской области от коронавирусной инфекции скончались 24 пациента. Об этом сообщил региональный оперштаб во вторник, 14 апреля.

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За сутки в Подмосковье выявлено 460 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 24 человека. Выздоровели и выписались 75 человек», — сказано в сообщении штаба, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, всего в Подмосковье проведено более 73 тыс. исследований на наличие инфекции.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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