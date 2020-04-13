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В Подмосковье наблюдается рост пациентов с внебольничной пневмонией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Московской области наблюдается рост пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 13 апреля.

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«По Московской области у нас есть несколько небольших очагов (вспышек коронавируса — Ред.) и это большой круг контактных, который мы видим. Хотя, вместе с тем, мы четко наблюдаем рост внебольничных пневмоний по Московской области», — сказала она на совещании с президентом России Владимиром Путиным

Она отметила, что в Подмосковье увеличено количество тестирований на коронавирус, в работу вовлечены медучреждения области и частные лаборатории.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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