Прямой эфир
Сюжет:

Названа точность результатов лабораторий Роспотребнадзора по COVID-19

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат по коронавирусу в 98% случаев. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«Мы тщательно работаем над качеством исследований, Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы ― Ред.) сейчас об этом сказал. И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев», ― цитирует ее «Интерфакс».

Также Попова отметила, что в настоящее время к тестированию привлечены 236 лабораторий здравоохранения, 104 лаборатории Роспотребнадзора и более 70 коммерческих лабораторий.

Ранее в этот день Собянин заявил, что увеличение числа диагностированных случаев коронавируса в Москве — это результат улучшения качества тестов и снижения брака при получении результата.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

3434Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый тест диагностики возбудителя коронавируса у животных создан в РФ
Голикова назвала сроки начала тестирования на иммунитет к COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020