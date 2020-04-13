Названа точность результатов лабораторий Роспотребнадзора по COVID-19

Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат по коронавирусу в 98% случаев. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Мы тщательно работаем над качеством исследований, Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы ― Ред.) сейчас об этом сказал. И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев», ― цитирует ее «Интерфакс».

Также Попова отметила, что в настоящее время к тестированию привлечены 236 лабораторий здравоохранения, 104 лаборатории Роспотребнадзора и более 70 коммерческих лабораторий.

Ранее в этот день Собянин заявил, что увеличение числа диагностированных случаев коронавируса в Москве — это результат улучшения качества тестов и снижения брака при получении результата.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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