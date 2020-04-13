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Первый тест диагностики возбудителя коронавируса у животных создан в РФ

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, у животных создана в России, разработка велась на базе Россельхознадзора. Об этом 13 апреля сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

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«Это разработка научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Москва первой из российских регионов получит тесты, которые позволяют определять наличие антител у граждан к коронавирусу. По ее словам, всего в России проводят тестирование на коронавирус 254 лаборатории, в том числе 18 частных.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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