Голикова заявила об устойчивом росте числа заболевших COVID-19 в России

В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа заразившихся коронавирусом на уровне 16–18%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 13 апреля.

Так, накануне рост числа заболевших COVID-19 составил 16,2%. В Москве он равнялся 13,3%, в Подмосковье — 36,4%, а по стране без учета столицы и области — 16,6%.

При этом более 72% новых случаев приходится на Москву и Подмосковье.

По ее словам, регионы отстают от динамики столицы на три-четыре недели, что дает время подготовить коечный фонд для пациентов с COVID-19. Дополнительный финансовый расчет для развертывания койко-мест будет готов к концу дня.

Кроме того, в субъектах необходимо принять жесткие меры по самоизоляции, чтобы остановить распространение коронавируса. Как отметила Голикова, индекс самоизоляции свидетельствует о том, что жители ряда регионов не соблюдают режим самоизоляции.

При этом рост заражаемости в столице и Подмосковье может прекратиться в течение ближайших двух недель после роста, полагает вице-премьер.

«Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода, страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», — отметила она.

Власти мониторят ситуацию, чтобы корректировать меры по борьбе с распространением инфекции, принимаемые в том числе с учетом опыта других стран.

Ранее в этот день специалисты обновили прогноз по наступлению пика заражаемости в России. По мнению доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, пик эпидемии наступит в конце апреля — перед майскими праздниками, после чего выйдет на плато, продолжительность которого будет зависеть от дисциплины граждан.

По мнению директора института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, в ситуации с COVID-19 в России позитивной динамики не наблюдается из-за безответственности некоторых граждан. Эксперт подчеркнула, что многие молодые люди пренебрегают превентивными мерами, ошибочно полагая, что они не входят в группу риска.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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