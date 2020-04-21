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В Кремле прокомментировали ситуацию с виртуальными митингами

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Власти России отслеживают возникновение новых форматов в интернет-пространстве и внимательно анализируют сообщения граждан о возникающих у них сложностях. Об этом во вторник, 21 апреля, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Эти форматы появляются в огромном количестве, я имею в виду разные форматы, потому что, конечно, большая часть людей находится в режиме самоизоляции», — сказал Песков.

Он отметил, что мнения людей о текущих проблемах учитываются по мере возможности чиновниками при составлении планов поддержки.

Песков, оценивая один из сетевых митингов, где люди просили ввести в стране режим чрезвычайного положения, попросил «не обобщать».

«Не нужно из этого делать какие-то кампании. Но тем не менее ничто не проходит без нашего внимания», — резюмировал пресс-секретарь.

Накануне, 20 апреля, компания «Яндекс» пообещала, что будет удалять сообщения на картах, если они не относятся к ситуации на дороге. Таким образом она представила свой ответ и раскрыла свою позицию на виртуальные митинги против режима самоизоляции.

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