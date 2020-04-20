«Яндекс» будет удалять жалобы против самоизоляции

Российская компания «Яндекс» пообещала, что будет удалять сообщения на картах, если они не относятся к ситуации на дороге. Таким образом они прокомментировали виртуальные митинги против режима самоизоляции, пишет телеканал «360» 20 апреля.

«Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Навигатора».

Ранее стало известно, что жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в приложении. Они протестуют против режима самоизоляции.

Днем ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев изменил порядок въезда и передвижения по Ростову-на-Дону в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. В частности, власти ввели новые разрешения для перемещения по городу, пишет ДОН24.

Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону в связи с распространением коронавируса ввели 31 марта.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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