«Яндекс» оставит сервис «Разговорчики» в навигаторе

«Яндекс» не отключит «Разговорчики» в своем навигаторе, но приложение не должно быть площадкой для политических дискуссий. Об этом говорится во вторник, 21 апреля, в сообщении на сайте компании.

По мнению разработчиков, общение находящихся на одной дороге водителей остается необходимой частью навигационного сервиса. Но «Разговорчики», как и другие обозначения на карте, должны информировать об актуальной дорожной ситуации.

«Мы делаем сервисы для всех. Поэтому более 20 лет назад мы договорились строить «Яндекс» вне политики. На этом же принципе основаны наши сервисы и правила их модерации», — объяснили в компании.

Сообщения, которые публикуются не в точке нахождения пользователя, будут автоматически ограничиваться, так как это противоречит сути сервиса, добавили в «Яндексе».

Как напомнили в компании, «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» — информационные сервисы, помогающие миллионам водителей и пешеходов выбирать оптимальный маршрут.

Накануне жители разных городов организовали виртуальные митинги в приложении. Они протестовали против режима самоизоляции. После этого «Яндекс» заявил о намерении удалять сообщения на картах, если они не относятся к дорожной ситуации.