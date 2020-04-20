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«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самоизоляция серьезно поменяла вкусы и потребности россиян. Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома». Результаты опубликованы в понедельник, 20 апреля.

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Одними из самых популярных запросов у россиян в период изоляции стали фразы, содержащие «не выходя из дома», в частности вопросы — как теперь решать свои ежедневные задачи, а также информация о доставке.

Пытаясь организовать свой досуг, люди стали узнавать больше про трансляции музыкальных концертов. Спрашивать поисковик «что почитать» и «как развлечь детей» в изоляции люди начали в полтора раза чаще обычного. Подскочил, а затем пошел на спад с завершением школьных каникул интерес к видеоиграм.

Многие граждане страны перешли на режим удаленной работы или лишились ее. Вслед за этими переменами последовали и их запросы. Поиск удаленной работы и инструментов для нее, а также способов организации рабочего места резко участился. Например, запросы «будильник» сначала резко обвалились, а потом начали опять расти.

При этом россияне чаще стали интересоваться пособием по безработице и меньше искать вакансии. Как отметили в компании, это может быть связано с тем, что люди не верят в успешный поиск работы в условиях пандемии коронавируса.

Оказавшись предоставленными сами себе, граждане решили использовать свободное время с пользой и попробовали научиться чему-то новому. Так, в марте интерес к самообразованию пошел вверх, но снова начал снижаться в апреле из-за того, что большинство интересующихся или уже нашли себе занятия и виртуальные курсы, или поняли, что обучение в условиях самоизоляции не для них.

Кроме того, в последний месяц люди гораздо больше обычного интересуются новостями, пытаются справиться с волнением и узнают больше о гигиене и средствах защиты от вируса.

Как отмечает сервис, самоизоляция открыла в людях такие стороны, о которых они сами не подозревали. Судя по данным компании, в какой-то момент сильно выросло число запросов про виртуальный бар и собак напрокат, а также «как подстричься самостоятельно».

кв29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Президент страны Владимир Путин ввел в России период обязательных нерабочих дней до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.

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