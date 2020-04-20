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«Яндекс» будет проводить бесплатные тесты на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Компания «Яндекс» объявила о том, что сделала тестирование на коронавирус на дому бесплатным для людей всех возрастов. Об этом сообщается на сайте компании в понедельник, 20 апреля.

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При запуске проекта сообщалось, что бесплатными будут только первые 10 тыс. тестов для людей старше 65 лет.

«Проведение тестирования особенно актуально для медицинских и социальных работников, членов их семей, всех тех, кто осуществляет обслуживание самоизолированных на дому или из-за специфики своей работы не может соблюдать режим самоизоляции. Помимо этого, тестирование важно для людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями», — отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При поддержке РФПИ были разработаны технологии, которые используются при тестировании.

В настоящий момент тестирование доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья в рамках социального проекта «Помощь рядом», в который компания ранее выделила средства для его проведения. Также тестирование будет оплачиваться из пожертвований, сбор которых «Яндекс» открыл неделю назад через фонд-партнер «Подарок Ангелу».

Проводить тестирования будут аккредитованные лабораторные службы. В будущем оно будет доступно для жителей других регионов.

По словам управляющего директора группы компаний «Яндекса», тестирование нужно проходить в первую очередь тем, кто продолжает работать в магазинах, социальных учреждениях, в доставке товаров и продуктов. Чтобы его пройти, нужно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». После подтверждения заявки к человеку по домашнему адресу приезжает сотрудник одной из лабораторий — партнеров проекта, берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию. Все медицинские работники одеты в защитную медицинскую одежду.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заболел 47 121 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86).

квВ общей сложности в стране зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.

В начале апреля в России начали применять новую российско-японскую тест-систему выявления COVID-19. Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» позволяет получать практически на 100% точные результаты за 30 минут. Кроме того, выявить COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях.

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