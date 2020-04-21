Греф сообщил об отсутствии планов сокращать сотрудников в текущем году

Сбербанк России не планирует сокращать сотрудников в текущем году. Об этом сообщил руководитель кредитно-финансовой организации Герман Греф в интервью на Сбербанк TV.

По его словам, банк приостановит набор работников в ряде подразделений. «Мы будем увеличивать количество людей в ряде подразделений, связанных с цифровыми технологиями», — сказал финансист.

Ранее Греф заявил, что власти не могут изъять средства вкладчиков из банка, так как это невозможно. Никогда в истории России, включая советский период, не было настолько большого золотовалютного резерва, который можно в случае необходимости пустить на покрытие внешнего долга или обслуживание импорта, объяснил он.

Поэтому изъятие вкладов государству не нужно.

8 апреля крупные банки страны отметили сокращение потока клиентов на фоне эпидемиологической ситуации в стране и введенных в связи с этим мер. Неделей ранее Сбербанк отметил, что жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту.