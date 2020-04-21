Прямой эфир

Греф сообщил об отсутствии планов сокращать сотрудников в текущем году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк России не планирует сокращать сотрудников в текущем году. Об этом сообщил руководитель кредитно-финансовой организации Герман Греф в интервью на Сбербанк TV.

Кредитные каникулы: кто из банков готов идти навстречу своим клиентам
И на каких условиях финансовые организации готовы это делать

По его словам, банк приостановит набор работников в ряде подразделений. «Мы будем увеличивать количество людей в ряде подразделений, связанных с цифровыми технологиями», — сказал финансист.

Ранее Греф заявил, что власти не могут изъять средства вкладчиков из банка, так как это невозможно. Никогда в истории России, включая советский период, не было настолько большого золотовалютного резерва, который можно в случае необходимости пустить на покрытие внешнего долга или обслуживание импорта, объяснил он.

Поэтому изъятие вкладов государству не нужно.

8 апреля крупные банки страны отметили сокращение потока клиентов на фоне эпидемиологической ситуации в стране и введенных в связи с этим мер. Неделей ранее Сбербанк отметил, что жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греф даст интервью депутату Госдумы
Греф оценил тяжесть экономического кризиса на фоне коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020