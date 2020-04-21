Депутаты Омской области сдали тесты на коронавирус

В Омской области все депутаты регионального законодательного собрания сдали тесты на коронавирус. Тестирование проводили в здании областного правительства.

Как рассказал ИА «Город55» депутат Антон Берендеев, результаты тестирования станут известны до заседания собрания, чтобы исключить вероятность заражения. Скорее всего, они придут завтра, 22 апреля.

По данным на 21 апреля в Омской области — 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 человек. Еще 652 человека находятся на домашнем карантине.

15 апреля губернатор Омской области Александр Бурков не исключил, что в регионе вскоре вновь заработают сельские школы. Он признал, что ситуация с дистанционным обучением очень тяжелая. Особенно тяжело приходится жителям сел, где очень плохой интернет.