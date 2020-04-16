Более 40 спортивных площадок отремонтируют в Омске

В Омске запланирован ремонт 42 спортивных и хоккейных площадок. Работы проведут весной и летом этого года. Об этом рассказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Константин Мельников.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в этом году приведут в порядок 23 хоккейных и 12 спортивных площадок. На пяти из них также проведут кронирование деревьев, а на двух хоккейных появится освещение, пишет ИА «Город55».

После ремонта специалисты будут проводить мониторинг объектов и следить за исправностью сооружений.

Ранее в апреле сообщалось, что на улицах Омска создадут огромную модель Солнечной системы, где планеты будут располагаться от Солнца в масштабе 1 м = 1 млн км. Модель Солнца при этом планируют установить перед Омской крепостью.