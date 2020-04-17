Подготовка к пляжному сезону началась в Омске

В Омске пляжный сезон начнется 1 июня. В мэрии подписано постановление о подготовке территорий летнего отдыха.

Согласно документу, до 15 мая необходимо обратиться в Центр государственной инспекции по маломерным судам Омской области для проведения технического освидетельствования пляжей и получения разрешения на пользование пляжами. До этого Роспотребнадзор должен выдать заключение о соответствии воды в реке Иртыш санитарным правилам. Об этом сообщает ИА «Город55».

До 31 мая необходимо проверить границы пляжа и участки для купания. Участки акватории должны быть оборудованы для детей и лиц, которые не умеют плавать. Также необходимо установить кабинки для переодевания и оборудовать место для душа.

Пляжный сезон в Омске продлится с 1 июня до 31 августа.