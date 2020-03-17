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Более 600 тонн речного песка завезут на Свияжский пляж Ульяновска

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Власти Ульяновска начали готовиться к купальному сезону. Единственным местом в городе, где официально разрешено купаться, остается центральный пляж. Местами отдыха у воды объявлены старый Свияжский пляж, котлован рядом с посёлком Борьба и прибрежный участок в парке 40-летия ВЛКСМ.

15-25 мая сотрудники Городского центра по благоустройству и озеленению на этих территориях покрасят и отремонтируют малые архитектурные формы, вырубят поросль, поставят мусорные контейнеры. На центральном пляже приведут в порядок бассейны. Летом в них раз неделю будут менять воду и два раза в неделю станут брать пробы воды на анализ. На старый Свияжский пляж привезут 650 тонн чистого речного песка, передает 1ul.ru.

Начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Сергей Цывочка по поручению главы города Сергея Панчина организует обследование и очистку дна пляжа и мест отдыха у воды. На берегу будут дежурить спасатели.

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