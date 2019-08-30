Воду в районе всех пляжей в Татарстане признали соответствующей нормам

Роспотребнадзор проверил воду на всех пляжах Татарстана. Везде показатели соответствуют нормам, вредных и паразитических веществ не обнаружено.

Как поясняет Inkazan.ru, ведомство исследует воду в пляжных зонах на микробиологические показатели четыре раза за весь период купального сезона. Два раза в месяц вода проверяется на санитарно-химические показатели. Раз в месяц — на паразитологические и вирусологические показатели.

Купальный сезон в республике еще не закрыт, несмотря на то, что температура воздуха сегодня, 30 августа, не превысила +14 градусов. К выходным ожидается потепление до +20 градусов.