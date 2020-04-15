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Омские власти не исключают открытия сельских школ

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В селах Омской области могут вновь заработать школы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Этого не исключил губернатор Александр Бурков.

Выступая перед журналистами, глава региона признал, что ситуация с дистанционным обучением очень сложная. Ему пришлось столкнуться с этим напрямую, поскольку он отец первоклассника. Особенно сложно приходится жителям сел из-за медленного интернета.

Вопрос о досрочном окончании учебного года будет обсуждаться на заседании оперативного штаба. Пока окончательное решение еще не принято, сказал Бурков, чьи слова приводит ИА «Город55».

10 апреля замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что школы всех регионов страны подтвердили готовность к дистанционному обучению.

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