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Омские власти организуют доставку пожилых людей на дачи

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В правительстве Омской области ищут способы доставки пожилых жителей региона на дачи. В четверг, 16 апреля, на заседании оперативного штаба по противодействию пандемии губернатор Александр Бурков примет решение относительно возможности выезда пенсионеров на дачи.

Как сказал глава региона, вопрос и по дачникам, и по охотникам будет решаться, учитывая мнения специалистов. В первую очередь власти будут ориентироваться на эпидемиологов, которые делают прогноз, исходя из количества заболевших и возможностей местной системы здравоохранения.

Специалисты считают, что перемещение людей старшего возраста по городу допускать нельзя, приводит слова Буркова ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее департамент транспорта Омска отменил часть садовых маршрутов и заблокировал социальные карты.

2 апреля сообщалось, что региональное министерство природы призвало охотников не оформлять разрешения на добычу животных и птиц. Запрета на охоту в Омской области пока нет, но такая мера не исключается.

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