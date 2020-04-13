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Жителей Омска не будут привлекать к участию в субботниках

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Мэрия Омска не планирует массово привлекать жителей города к участию в субботниках. Уборка территорий будет проходить в особом режиме.

По данным администрации, парки, скверы и дороги в порядок приведут сотрудники управления дорожного хозяйства и благоустройства. Ресурсоснабжающие организации должны провести уборку на территориях, прилегающих к их объектам. Уборку дворов проведут управляющие компании. Об этом пишет ИА «Город55».

К участию в субботниках не допускаются школьники, студенты, пенсионеры и другие горожане, которые находятся на самоизоляции в связи с коронавирусом.

В мэрии уточнили, что участники субботников должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга. При этом они должны работать в масках и одноразовых перчатках.

В 2019 году в субботниках участвовали 75 тыс. жителей Омска.

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