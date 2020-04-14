Благотворительную акцию с раздачей цыплят проведут в Омской области

Малоимущим сельским жителям Омской области по поручению губернатора Александра Буркова выдадут более 700 тыс. цыплят в течение этого года. В благотворительной акции примут участие все местные птицефабрики. Первая партия из 30 тыс. штук поступит в пять районов региона в ближайшие дни.

«Списки семей, нуждающихся в помощи, были составлены администрациями районов и будут обновляться. В них входят малообеспеченные, многодетные семьи и пенсионеры, готовые заниматься выращиванием птицы», — сообщили ИА «ОМСКРЕГИОН» в минсельхозпроде области.

Ранее в Тюмени правительство приняло решение, что школы будут выдавать учащимся, имеющим право на бесплатное питание и находящимся на карантине, продуктовые наборы. Едой обеспечат в первую очередь детей с ограниченными возможностями здоровья и ребятишек из малообеспеченных семей. Продукты выдадут один раз и сразу на весь период карантина.