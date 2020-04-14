Прямой эфир

Благотворительную акцию с раздачей цыплят проведут в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малоимущим сельским жителям Омской области по поручению губернатора Александра Буркова выдадут более 700 тыс. цыплят в течение этого года. В благотворительной акции примут участие все местные птицефабрики. Первая партия из 30 тыс. штук поступит в пять районов региона в ближайшие дни.

«Списки семей, нуждающихся в помощи, были составлены администрациями районов и будут обновляться. В них входят малообеспеченные, многодетные семьи и пенсионеры, готовые заниматься выращиванием птицы», — сообщили ИА «ОМСКРЕГИОН» в минсельхозпроде области.

Ранее в Тюмени правительство приняло решение, что школы будут выдавать учащимся, имеющим право на бесплатное питание и находящимся на карантине, продуктовые наборы. Едой обеспечат в первую очередь детей с ограниченными возможностями здоровья и ребятишек из малообеспеченных семей. Продукты выдадут один раз и сразу на весь период карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Путин законом упростил процедуру получения соцподдержки малообеспеченными

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020