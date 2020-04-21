Шесть лесных пожаров ликвидировали за два дня в Тюменской области

За минувшие выходные, 18 и 19 апреля, в Тюменской области ликвидировали шесть лесных пожаров. Площадь возгорания превысила 184 га.

Как отмечает megatyumen.ru, с начала пожароопасного сезона пожары в лесах начинаются вечером в выходные дни. Специалисты объясняют это тем, что люди выезжают на природу и разводят костры. Кроме того, допускаются грубейшие нарушения пожароопасных работ.

Сейчас особый пожароопасный сезон действует в 17 муниципальных районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, а также городских округах Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Тюмени.

В Тюменской области посещение лесов запрещено с 18 апреля по 8 мая. Введен запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы в границах поселений и городских округов и территориях между населенными пунктами. Организациям запрещено проводить пожароопасные работы.

Патрулирование в усиленном режиме проводится в региональных лесах из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

С 1 апреля в Тюменской области начали создавать противопожарные полосы. Для этого под контролем специалистов выжигают сухую траву.