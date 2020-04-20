МЧС спрогнозировало пик половодья в Тюменской области

В Тюменской области зафиксирован подъем воды в реке Ишим около населенного пункта Казанское. Максимальный уровень подъема уровня воды ожидается 24–25 апреля. Об этом сообщается на сайте МЧС России в понедельник, 20 апреля.

«Уровень реки на данном участке — 736 см при критическом уровне — 850 см. Затоплений в населенных пунктах нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае ухудшения обстановки к реагированию готовы подразделения из 142 человек, 23 единиц техники и 4 плавательных средств. На данных момент проводятся превентивные мероприятия.

Ранее в понедельник руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России в ближайшее время ожидает повышение уровня воды до опасных отметок.

По его словам наиболее заметные события произойдут в Алтайском крае. Кроме того, уровень воды поднимется на 20–70 см в Нижегородской, Ульяновской, Свердловской, Костромской и Кировской областях, а также в Пермском крае.