Прямой эфир

МЧС спрогнозировало пик половодья в Тюменской области

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области зафиксирован подъем воды в реке Ишим около населенного пункта Казанское. Максимальный уровень подъема уровня воды ожидается 24–25 апреля. Об этом сообщается на сайте МЧС России в понедельник, 20 апреля.

«Уровень реки на данном участке — 736 см при критическом уровне — 850 см. Затоплений в населенных пунктах нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае ухудшения обстановки к реагированию готовы подразделения из 142 человек, 23 единиц техники и 4 плавательных средств. На данных момент проводятся превентивные мероприятия.

Ранее в понедельник руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России в ближайшее время ожидает повышение уровня воды до опасных отметок.

По его словам наиболее заметные события произойдут в Алтайском крае. Кроме того, уровень воды поднимется на 20–70 см в Нижегородской, Ульяновской, Свердловской, Костромской и Кировской областях, а также в Пермском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нижний этаж набережной в Тюмени затопило из-за паводка
Весеннее половодье в Башкирии ждут на две недели раньше обычных сроков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020