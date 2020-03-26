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Весеннее половодье в Башкирии ждут на две недели раньше обычных сроков

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В Башкирии весеннее половодье в 2020 году придет раньше обычного. Об этом говорит толщина льда на реках Белой и Уфа. В марте она колебалась от 20 до 40 см. Как заявили в Башгидрометцентре, это ниже нормы для этого периода на 20–50 см.

ИА «Башинформ» со ссылкой на специалистов пишет, что вода в водоемах начнет подниматься на 10–13 дней раньше. Реки республики достигнут максимального уровня к 10-м числам апреля. Показатели будут выше нормы на 0,2 м.

Сейчас, по данным снегосъемок, запас воды в снежном покрове в бассейнах река Буй и Дема больше нормы на 30–60%. По бассейну реки Белой он составляет 118–122 мм. Это почти на 18% меньше средних многолетних значений.

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