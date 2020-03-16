Военные взорвали лед на реке в Башкирии

На реке Уршак в Башкирии начали взрывать лед. Для спецоперации понадобилось 50 кг тротила — заряды заложили в 20 лунок, они расположены в шахматном порядке, чтобы взрыв охватил большую площадь.

Работы выполнили около 400 военнослужащих и 40 единиц техники. Подрыв льда нужен для защиты людей, живущих в селах поблизости, от наводнения.