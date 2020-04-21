Названы сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в июне. Центр «Вектор» в Новосибирске сформировал группу добровольцев. В исследовании примут участие 60-70 человек.

Испытания будут проводить только с разрешения Минздрава. Ранее в «Векторе» протестировали вакцину на животных.