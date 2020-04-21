Мужчина с ножом захватил заложников на юго-западе Японии

Неизвестный с ножом захватил нескольких заложников в кафе в городе Фукуока на юго-западе Японии. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его данным, люди находятся в помещении уже более двух часов. Предположительно, злоумышленник является бывшим сотрудником этого заведения. О пострадавших не сообщается.

Полиция оцепила район происшествия, передает ТАСС.

В начале марта вооруженный мужчина во французском Труа взял в заложники находящуюся дома беременную женщину и пятерых детей.