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Мужчина с ножом захватил заложников на юго-западе Японии

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Фото: TASS/Zuma/Rob Walbers
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Неизвестный с ножом захватил нескольких заложников в кафе в городе Фукуока на юго-западе Японии. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его данным, люди находятся в помещении уже более двух часов. Предположительно, злоумышленник является бывшим сотрудником этого заведения. О пострадавших не сообщается.

Полиция оцепила район происшествия, передает ТАСС.

В начале марта вооруженный мужчина во французском Труа взял в заложники находящуюся дома беременную женщину и пятерых детей.

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