Захвативший заложников во Франции сдался после 16-часовых переговоров

Француз, взявший в заложники собственную жену и пятерых детей в городе Труа, сдался полиции спустя 16 часов переговоров, сообщила местная полиция в Twitter.

Выяснилось, что злоумышленником является мужчина 1986 года рождения. Ранее его задерживали за хождение по улице с саблей.

3 марта он взял в заложники в собственном доме жену и детей. По прибытии на место происшествия полицейских мужчина открыл огонь. Никто не пострадал.

Переговоры длились порядка 16 часов, отмечает «Газета.ру». Причина действий мужчины не уточняется.

При этом ранее журналисты не исключали, что он страдает от психических расстройств.