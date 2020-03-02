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Неизвестный взял в заложники посетителей ТЦ на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Herman Lumanog
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Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре V-Mall в городе Сан-Хуан, входящем в столичную агломерацию. Об этом 2 марта сообщает The Strairs Times.

По словам мэра города Франсиса Заморы, злоумышленником является бывший охранник ТЦ. Перед атакой мужчина уговаривал бывших коллег вместе с ним совершить нападение на администрацию торгового центра. По данным Rappler, большинство заложников являются сотрудниками V-Mall.

Из здания слышны выстрелы. Допускается, что у преступника могут быть с собой гранаты. Переговоры с ним ведет начальник полиции города.

Правоохранители начали штурм торгового центра, пишет The Washington Post. Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением.

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