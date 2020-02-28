В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда
В Одессе неизвестный мужчина с гранатой захватил здание Приморского районного суда и взял заложников. Об этом сообщает в пятницу, 28 февраля, газета «Думская».
«В Одессе чрезвычайное происшествие в зале Приморского районного суда — обвиняемый с гранатой взял в заложники судей и конвоира», — отмечает издание.
По данным журналистов, злоумышленник является подсудимым, его обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.
Как отмечает «Одесская жизнь», преступника уже обезвредили, забрав у него гранату.
Людей из здания эвакуировали, работа суда приостановлена. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.
В ноябре суд арестовал 36-летнего сотрудника следственного управления Следственного комитета (СК) России Сергея Ткачева, который взял в заложники беременную супругу в одной из квартир, расположенных по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. Он в течение нескольких часов отказывался открывать дверь силовикам, а жене угрожал травматическим пистолетом.