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В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда

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Фото: antikor.com.ua
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В Одессе неизвестный мужчина с гранатой захватил здание Приморского районного суда и взял заложников. Об этом сообщает в пятницу, 28 февраля, газета «Думская».

«В Одессе чрезвычайное происшествие в зале Приморского районного суда — обвиняемый с гранатой взял в заложники судей и конвоира», — отмечает издание.

По данным журналистов, злоумышленник является подсудимым, его обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

Как отмечает «Одесская жизнь», преступника уже обезвредили, забрав у него гранату.

Людей из здания эвакуировали, работа суда приостановлена. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

В ноябре суд арестовал 36-летнего сотрудника следственного управления Следственного комитета (СК) России Сергея Ткачева, который взял в заложники беременную супругу в одной из квартир, расположенных по улице Красноармейской в Ростове-на-Дону. Он в течение нескольких часов отказывался открывать дверь силовикам, а жене угрожал травматическим пистолетом.

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