Во Франции злоумышленник взял в заложники женщину и пятерых детей

Вооруженный мужчина во французском Труа взял в заложники находящуюся дома беременную женщину и пятерых детей, сообщает 3 марта BFMTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, злоумышленником является муж удерживаемой. После приезда на место происшествия полиции, мужчина открыл огонь по правоохранителям. Никто не пострадал. В настоящее время дом оцеплен, с подозреваемым ведутся переговоры.

Журналисты называют причиной произошедшего семейный конфликт. Не исключается, что у мужчины психические отклонения.

2 марта сообщалось, что вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре V-Mall в городе Сан-Хуан на Филиппинах.